https://static.news.ru/photo/8e1759c0-6e68-11ea-aa84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Julia Buscaglia/facebook.com

Американка Джулия Бускалья описала свои симптомы после заражения коронавирусом. Девушка заболела, будучи в Италии в январе. После того как она вернулась в США, она резко почувствовала себя плохо.

29 февраля я проснулась в агонии. У меня раскалывалась голова, в ушах пульсировало, а в горле будто полыхал пожар, — рассказала она.

По её словам, пришедший по вызову врач диагностировал у неё простуду. Однако на следующий день девушка обнаружила, что перестала слышать левым ухом. Со временем она потеряла обоняние и возможность чувствовать вкус еды. При этом Джулия отметила, что у неё не было кашля, однако сильно болела голова. Лишь спустя несколько дней у неё появился мокрый кашель.

14 марта она прошла тест на коронавирус и узнала, что она заражена, передаёт Lenta.ru.

У меня всё ещё не было симптомов, о которых все говорили. Лёгкий кашель, но ничего более, — пояснила она.

Согласно последним данным, всего в России выявлено 495 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлению 22 человека.

В мире число заражённых составляет свыше 422 тысяч. При этом жертвами заболевания стали 18,9 тысячи человек. Выздоровели более 108 тысяч.

Как передавал NEWS.ru, гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус 23 марта заявил об ускорении темпов распространения коронавирусной инфекции по планете.