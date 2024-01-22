За выжившими в авиакатастрофе в Афганистане отправили вертолет

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Российский вертолет вылетел за четверыми выжившими при крушении самолета Falcon 10 в Афганистане, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, в настоящее время они находятся в селении, расположенном неподалеку от места катастрофы.

Вертолет доставит выживших сначала в Кабул. Там они будут осмотрены врачами и получат необходимую медпомощь. После этого уцелевшие в катастрофе отправятся в Москву.

По сведениям канала, один из выживших, медик Игорь Сывортокин, которому после крушения удалось попросить местных жителей о помощи, находится в удовлетворительном состоянии. О самочувствии остальных трех человек информации нет.

Ранее сообщалось, что выживших в авиакатастрофе передали движению «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). В нем подтвердили эту информацию и заверили, что им оказывается необходимая медпомощь.

Разбившийся вечером 20 января в Афганистане Falcon 10 выполнял частный медицинский эвакуационный рейс из таиландской Паттайи в Москву. На борту находилась лежачая пациентка в тяжелом состоянии, гражданка России. Ее перевозили из больницы в Таиланде в российскую столицу. Женщину сопровождал муж, частный предприниматель из России, который оплатил рейс. Telegram-канал Baza уточнил, что пассажирами были Анатолий и Анна Евсюковы. По имеющимся данным, они погибли.