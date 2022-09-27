За вхождение в состав России проголосовали почти 100% жителей ЛНР

Фото: Alexander Rekun/Ukraine Look/Global Look Press

Донецк

Председатель ЦИК Луганской Народной Республики (ЛНР) Елена Кравченко заявила, что Центральная избирательная комиссия республики обработала 100% бюллетеней. За вхождение территории в состав России проголосовали 98,42% жителей. Референдумы ранее завершились в ДНР, Херсонской и Запорожской областях, сообщает РИА Новости.

Обработано 100% протоколов участковых комиссий, по результатам которых за вхождение республики в состав РФ проголосовали 98,42%, — рассказала Кравченко.

На территории ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходили референдумы о вхождении в состав России.

Голосование в Госдуме о вступлении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в РФ по итогам референдумов может пройти уже на этой неделе, рассказал ранее член комитета по международным делам Виталий Милонов. Он добавил, что уже отпросился у своего командира, чтобы принять участие в этом мероприятии. По итогам референдумов, прошедших с 23 по 27 сентября, за вхождение в состав России высказались более 97% граждан ДНР и ЛНР, находящихся на российской территории.