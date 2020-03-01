https://static.news.ru/photo/412f1cf0-5bfe-11ea-af7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marcel Kusch/dpa/Global Look Press

1160 случаев заражения коронавирусом зафиксировано за пределами Китая за последние сутки. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

Вне КНР число заболевших достигло 7169 человек, говорится на сайте ВОЗ. Всего врачи подтвердили заболевание у пациентов в 58 странах.

Ранее NEWS.ru писал, что вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды. По данным на 29 февраля, во всём мире заболели 86 983 человека — большая часть в Китае, умерли 2978 человек, вылечились 42 139.

Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска распространения коронавируса во всём мире на «очень высокую». Представители организации также рассказали журналистам, что в мире разрабатывается более 20 вакцин от COVID-19.