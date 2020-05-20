Страны мира обновили «коронавирусный» рекорд

https://static.news.ru/photo/4de8bbc0-9ab2-11ea-ae73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Subash Shrestha/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рекордное число инфицированных коронавирусом выявлено в мире за последние сутки. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

За последние 24 часа было зафиксировано 106 тысяч новых случаев заражения. Это самое большое число выявленных за сутки случаев с начала пандемии, — цитирует его ТАСС.

По состоянию на 20 мая в мире уже свыше 5,1 млн случаев инфицирования. В России официально зарегистрировано более 308,7 тысячи заразившихся коронавирусом.

Ранее NEWS.ru писал, что в ряде стран в этот день было отмечено усиление темпа распространения коронавирусной инфекции. Так, в Индонезии выявлено 693 случая заражения — рекорд для страны. Также рост наблюдается в Бразилии, где зарегистрировано 17,4 тысячи новых заражений. Власти Венесуэлы сообщили, что коронавирусом за сутки заразился 131 человек, что тоже является рекордом.