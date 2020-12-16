За сутки в мире COVID-19 заразились 642 тысячи человек

https://static.news.ru/photo/7abac854-4099-11eb-8578-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lubos Pavlicek/CTK/Global Look Press

Число новых случаев коронавируса за последние сутки составило 642 738. Всего COVID-19 заразились больше 72,85 млн человек.

За последние 24 часа во всём мире от коронавируса погибли 12 407 человек, общее число заражений достигло 72 851 747, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). При сборе информации учитываются только сведения, предоставляемые властями стран.

Больше 45% новых случаев заражения пришлось на Америку (291 600). В лидерах там США, Бразилия и Аргентина. На втором месте по числу выявленных случаев находится Европа (269 527), где лидируют Россия, Франция и Великобритания. На третьем месте азиатский регион (34 284).

Накануне стало известно, что общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) в Соединённых Штатах Америки превысило 17 миллионов.

NEWS.ru сообщал, что за минувшие сутки в России зафиксировано 28,2 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране заболели более 2,7 млн человек. Из больниц по выздоровлении за последние 24 часа выписаны 26,4 тысячи пациентов. Всего количество исцелившихся превышает 2,2 млн.

Ранее издание «Медиазона» сообщило , что данные по смертности от коронавируса могут быть занижены в два раза. Журналисты сравнили официальные сводки от оперативного штаба и сведения из закрытого Информационного центра по мониторингу с 31 марта по 22 ноября. Оказалось, что на койках под ковидных больных за это время умерли 75 тысяч пациентов.