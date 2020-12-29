За спиной у США: Мадуро сблизил Россию и Эмираты

Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) превращаются в безопасную гавань для обхода американских санкций в отношении Венесуэлы. Западные СМИ обнаружили несколько компаний, зарегистрированных на территории аравийской монархии и занимающихся перевозкой сырья из Боливарианской Республики. Эксперты считают: такие схемы доказывают, что Эмираты и Россия смотрят на ситуацию в Венесуэле одинаково.

О том, что транспортировку венесуэльской нефти ведут малоизвестные компании из ОАЭ, пишет Reuters. Агентство выяснило, что несколько юридических лиц — Muhit Maritime, Issa Shipping FZE и Asia Charm Ltd — с начала 2019 года сформировали целый флот из судов, которые ходили в рейсы, связанные с Венесуэлой. Как говорится в расследовании Reuters, перевозка этими тремя компаниями партий сырой нефти и топлива составили около 3,9% от общего экспорта нефти южноамериканской страны в 2020 году. Несмотря на то, что журналисты затрудняются утверждать, какую конкретно прибыль это принесло казне Каракаса, продажи сырой нефти в любом случае помогают Николасу Мадуро удержаться у власти. Кроме того, как делает вывод Reuters, роль Muhit Maritime, Issa Shipping и Asia Charm в транспортировке сырья лишний раз подчеркивает, как целый ряд малоизвестных компаний заполнил тот вакуум, который возник на фоне санкционного давления со стороны администрации Дональда Трампа на Мадуро.

Мы внимательно следим за подобными изощрёнными усилиями компаний по уклонению от санкций, — заявил на условиях анонимности один из представителей Госдепа США. — Тем, кто стоит за теневыми компаниями, было бы неразумно считать, что они защищены от санкций.

В американском дипломатическом ведомстве не комментируют детали возможных мер, однако подчёркивают, что «друзья и противники США должны знать: их фирмы, подставные компании и танкеры остаются уязвимыми для санкций» в том случае, если они участвуют в деятельности, способствующей экспорту продуктов венесуэльского производителя PDVSA за границу и развитию любых схем по обходу рестриктивного режима. В Эмиратах, в свою очередь, не отрицают, что против компаний Muhit Maritime, Issa Shipping и Asia Charm «проводится тщательное и всестороннее расследование». Как отмечается в официальных заявлениях, это включает в себя использование недавних законодательных реформ, «направленных на повышение корпоративной прозрачности за счёт структуры отчётности и регистрации бенефициарных владельцев».

PDVSA/facebook.com

До недавнего времени от компаний, которые работали в свободных экономических зонах ОАЭ, не требовалось раскрывать своих бенефициарных владельцев, однако с октября в силу вступили новые правила, которые предписывают большинству базирующихся в Эмиратах фирм раскрывать собственников. Это предполагает не публичную отчётность, а информирование властей страны.

В течение года США так и не удалось «добить» Мадуро, однако нефтяной сектор Венесуэлы заметно просел. В 2019 году экспорт упал на треть до уровня в 1 млн баррелей в день. К октябрю этого года показатели достигли рекордно низкого уровня в 359 тыс. баррелей в день, однако Каракас всё равно не отчаивается.

Эксперты утверждают , что причастность ОАЭ к теневым схемам косвенно соответствует интересам Турции и Ирана. Кроме того, по этим оценкам, вовлечённость Эмиратов даёт им ещё один вектор сотрудничества с Россией, которая критикует все попытки сместить Николаса Мадуро и оказать на него одностороннее санкционное давление. Не исключено, что венесуэльский кризис обеспечивает возможность Москве и Абу-Даби сблизиться.