За спиной у США: Мадуро сблизил Россию и Эмираты

Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) превращаются в безопасную гавань для обхода американских санкций в отношении Венесуэлы. Западные СМИ обнаружили несколько компаний, зарегистрированных на территории аравийской монархии и занимающихся перевозкой сырья из Боливарианской Республики. Эксперты считают: такие схемы доказывают, что Эмираты и Россия смотрят на ситуацию в Венесуэле одинаково.
О том, что транспортировку венесуэльской нефти ведут малоизвестные компании из ОАЭ, пишет Reuters. Агентство выяснило, что несколько юридических лиц — Muhit Maritime, Issa Shipping FZE и Asia Charm Ltd — с начала 2019 года сформировали целый флот из судов, которые ходили в рейсы, связанные с Венесуэлой. Как говорится в
Мы внимательно следим за подобными изощрёнными усилиями компаний по уклонению от санкций, — заявил на условиях анонимности один из представителей Госдепа США. — Тем, кто стоит за теневыми компаниями, было бы неразумно считать, что они защищены от санкций.
В американском дипломатическом ведомстве не комментируют детали возможных мер, однако подчёркивают, что «друзья и противники США должны знать: их фирмы, подставные компании и танкеры остаются уязвимыми для санкций» в том случае, если они участвуют в деятельности, способствующей экспорту продуктов венесуэльского производителя PDVSA за границу и развитию любых схем по обходу рестриктивного режима. В Эмиратах, в свою очередь, не отрицают, что против компаний Muhit Maritime, Issa Shipping и Asia Charm «проводится тщательное и всестороннее расследование». Как отмечается в официальных заявлениях, это включает в себя использование недавних законодательных реформ, «направленных на повышение корпоративной прозрачности за счёт структуры отчётности и регистрации бенефициарных владельцев».
До недавнего времени от компаний, которые работали в свободных экономических зонах ОАЭ, не требовалось раскрывать своих бенефициарных владельцев, однако с октября в силу вступили новые правила, которые предписывают большинству базирующихся в Эмиратах фирм раскрывать собственников. Это предполагает не публичную отчётность, а информирование властей страны.
В течение года США так и не удалось «добить» Мадуро, однако нефтяной сектор Венесуэлы заметно просел. В 2019 году экспорт упал на треть до уровня в 1 млн баррелей в день. К октябрю этого года показатели достигли рекордно низкого уровня в 359 тыс. баррелей в день, однако Каракас всё равно не отчаивается.
Эксперты