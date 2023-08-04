За спиной России обсудят Украину: чего ждать от саммита в Саудовской Аравии На «мирных переговорах» в Джидде Запад попытается перетянуть африканцев и китайцев на свою сторону

Фото: Saudi Press Agency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Запад ищет новые способы настроить страны мира против России. 5–6 августа в Саудовской Аравии на переговоры соберутся делегации 30 стран, которым презентуют украинскую «формулу мира». Китай до последнего колебался, стоит ли ему участвовать, но в итоге все же отправил делегацию. Приедут и делегаты от Африки, многие из которых еще недавно встречались с Путиным в Петербурге. О чем с ними за спиной у России будет говорить Запад — в материале NEWS.ru.

Зачем на самом деле соберут встречу по Украине

В субботу 5 августа в саудовском курортном городе Джидда начнется большая встреча делегаций Украины, ее союзников и развивающихся стран. В отличие от первой июньской встречи в Копенгагене в этот раз дискуссии пройдут в открытой обстановке, с частичным допуском прессы. Одним из переговорщиков может стать советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Хотя в западных СМИ называют мероприятие «мирными переговорами», фактически оно станет презентацией украинских предложений по миру из 10 пунктов, которые Киев активно продвигает с прошлой осени. Среди условий — отвод российских войск, ядерная безопасность, освобождение всех пленных.

«Предстоящие встречи в Джидде — это не мирные переговоры, а попытка заручиться поддержкой предложений Украины», — прямым текстом объяснил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Джейк Салливан

По этой причине Бразилия и Мексика отказались от участия. Спецпредставитель бразильского президента Селсу Аморим напомнил, что на аналогичной встрече в Копенгагене подписать общий документ не удалось из-за попыток Киева протолкнуть свою формулу окончания конфликта, которая не содержит консенсуса. Аморим отметил, что нельзя игнорировать опасения России в сфере безопасности.

Как Москва будет следить за происходящим в Джидде

Власти Саудовской Аравии не пригласили на мероприятие россиян. Тем не менее в Кремле на его проведение отреагировали позитивно. Любые попытки содействовать миру на Украине достойны положительной оценки, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщив, что Москва планирует следить за встречей. Вместе с тем он подчеркнул, что в настоящее время переговоры с Киевом невозможны, никаких предпосылок для этого нет.

Американская газета Politico сообщила, что саудовский наследный принц Мохаммед бен Салман уведомит президента Владимира Путина об итогах саммита, хотя до последнего момента не было известно, приедет ли сам принц в Джидду.

Кто из близких партнеров России поедет в Джидду

На аналогичную встречу в Копенгагене представители Китая не приехали, хотя были приглашены. «Важно, что делает Пекин. Большинство участников в прошлый раз сожалели, что КНР не присутствовала», — сказал Politico высокопоставленный европейский чиновник.

В этот раз Пекин до последнего тянул интригу. Наконец вечером в пятницу МИД КНР заявил, что спецпредставитель по делам Евразии Ли Хуэй все же отправится в Джидду. В ведомстве заявили, что Китай готов сотрудничать с международным сообществом, чтобы играть «конструктивную роль» в содействии политическому урегулированию украинского кризиса.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Ли Хуэй

Как уверяет американская газета The Wall Street Journal, Пекин поменял свой взгляд на украинский кризис и по этой причине задумался о мирной формуле Киева. Как отмечает издание, затягивание конфликта несет дополнительные риски для Китая. Решающим фактором, как пишет газета, стал выход Москвы из зерновой сделки. Как известно, Китай — крупнейший покупатель украинского зерна. Кроме того, попытка мятежа ЧВК «Вагнер» вызвала новые вопросы в Пекине по поводу устойчивости власти в России, пишут WSJ.

При этом посланцы африканских стран, многие из которых встретились с Путиным на саммите Россия — Африка в конце июля, поедут в Джидду точно.

Китай и африканцы в очередной раз обозначили, что не участвуют в кампании против Москвы, но при этом не стали и ее сторонниками, заявил NEWS.ru политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов. По его словам, эти страны не упускают возможности показать свою «дистанцированность и равноудаленность» от конфликтующих сторон.

«Это еще раз подчеркивает весьма сложную обстановку на мировой арене. Чем дольше это тянется, тем дольше не будет никаких изменений, в том числе в пользу России. Растет усталость от конфликта», — сказал Лукьянов.

В свою очередь в российском парламенте уверены, что Китай будет косвенно защищать интересы нашей страны на встрече в Саудовской Аравии. У Китая есть свои мирные инициативы, он будет продвигать их на саммите, заявил NEWS.ru член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его словам, Пекин остается партнером Москвы и может передавать ее точку зрения другим странам.

«У Китая есть свои мирные инициативы, которые они будут продвигать, как и у стран Африки. Китай — наш партнер, и оттого, что он где-то участвует, у России есть возможность через них передать свою точку зрения и доводы до других стран», — сказал Климов.

Что обсудят участники мирных переговоров

По информации агентства RND, участники переговоров в Копенгагене обсуждали гарантии безопасности для Украины от стран НАТО, а также гарантии и для России. Среди прочего говорили о возможности гарантировать, что на территории Украины не будут размещаться крылатые ракеты.

Фото: Steven Fine/CC BY-SA 4.0/wikipedia/commons Крылатая ракета «Томагавк»

Вероятно, что этот вопрос поднимут и в Джидде. В пятницу,4 августа, накануне встречи на саудовской площадке, американские и украинские чиновники официально запустили переговоры по долгосрочным гарантиям безопасности. В Госдепе отметили, что Вашингтон обеспечит Киев силами, «которые защитят его в настоящем и будущем». Кроме того, США окажут Украине помощь в реформах по продвижению республики на пути к евро-атлантическому обществу.

Дать юридические гарантии Украине означает, что США становится участником конфликта и в случае поражения Киева будут нести за это ответственность перед Москвой, заявил NEWS.ru украинский политолог Владимир Скачко. Он считает, что Вашингтон не решится на формализацию таких отношений, хотя украинским властям именно этого и хотелось бы, чтобы предъявить это обществу.

«А Зеленскому нужны хоть какие-то документы или аргументы, чтобы подтвердить декларации Вильнюсского саммита о том, что Украина когда-то станет членом НАТО. Это будет главная гарантия для Киева», — сказал Скачко.

Каких подвижек стоит ожидать по итогам встречи в Джидде

Конкретики от встречи в Саудовской Аравии ожидать не стоит, поскольку там не будет главной участницы — России, от которой и зависят все подвижки, отметил Лукьянов. По его словам, переговоры проводятся не для практического результата, а в качестве политического жеста, чтобы Запад в очередной раз мог заявить о сочувствии к своей позиции других стран.

Встреча в Джидде — замаскированные попытки США предъявить коллективные требования к Москве, заявил Скачко. По его словам, большое число участников переговоров создает видимость, что требования к Москве выставляет не Вашингтон, а весь мир.

«Если Россия завтра согласится на перемирие, скажут, что это не она победила, принудила Украину к миру, а весь мир заставил Москву. Это чистый пиар в информационной войне, раздутый до невозможности», — отметил Скачко.

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Встреча в Саудовской Аравии — попытка противопоставить что-то саммиту Россия — Африка, в свою очередь, заявил NEWS.ru профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

«США видят, что незападный мир консолидируется вокруг неамериканской позиции, а убедить в своей правоте они, по сути, не могут. Возникает вполне приличная американская стратегия — собрать всех союзников, представить их как сочувствующих и независимых, а потом объявить о широкой международной поддержке», — сказал Коктыш.

Почему саудиты решили стать миротворцами

Саудовская Аравия уже не первый раз выступает посредником в украинском конфликте. Напомним, что в сентябре при посредничестве Эр-Рияда произошел крупный обмен пленными. Тогда России были переданы десятки пленных, а также бывший лидер украинской партии «Оппозиционная платформа» Виктор Медведчук, а на Украину вернулись более двухсот военнослужащих.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман все чаще заявляет о себе на мировой арене, чтобы продемонстрировать выход из персональной международной изоляции. В последние годы он считался персоной нон грата в после того, как был обвинен в организации убийства оппозиционера Джамаля Хашогги.

Фото: kremlin.ru Наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд на церемонии подписания российско-саудовских документов

Саудовской Аравии этот саммит не особо и нужен, заявил Коктыш. По его словам, Эр-Рияд в очередной раз продемонстрировал, что выступает заодно с Вашингтоном.

«Зависимость Саудовской Аравии от США на самом деле по-прежнему крайне высокая. Это касается и нефтяных запасов королевства, которые принадлежат в значительной степени американским компаниям, и безопасности, которую обеспечивают США», — сказал Коктыш.

Но этот саммит не рассорит саудитов с Москвой, считает эксперт. По его словам, Россия не в том положении, чтобы ссориться, особенно с такими влиятельными игроками, как Саудовская Аравия или Турция.

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