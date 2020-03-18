https://static.news.ru/photo/ccf34cf2-6900-11ea-b3d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Diego Cupolo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ростуризм призвал находящихся за границей россиян в обязательном порядке заявить о себе в консульства и посольства МИД РФ на территории стран пребывания.

В настоящий момент за границей отдыхают 100 тысяч организованных российских туристов. Они должны держать постоянную связь с туроператорами и авиакомпаниями для проработки вариантов возвращения в Россию, подчеркнули в ведомстве, сообщает ТАСС.

Большинство туристов находятся в Турции и странах Карибского бассейна и Юго-восточной Азии.

Ранее NEWS.ru писал, что более тысячи туристов не могут вылететь из Черногории. Авиакомпания «Победа» не может получить от властей города Тиват разрешение на вывоз людей.

В Роструризме обновили список стран, которые не рекомендуется посещать в связи с распространением коронавируса: КНР, Италия, Иран, Республика Корея, Перу, Индия, Израиль, Словакия, США, Тунис, Кипр, Польша, Филлипины, Оман, Чехия, Колумбия, Австрия, Новая Зеландия, Иордания, Марокко, Эстония, Молдавия, Австралия, Литва, Латвия, Черногория, Словения, Канада, Таиланд, Сингапур, Саудовская Аравия, Мальта, Турция, Дания, Непал, Шри-Ланка и Казахстан.

В ведомстве напомнили, что клиент туроператора может отказаться от поездки в страну, где действует режим угрозы. Он имеет права расторгнуть договор с туроператором и вернуть стоимость путёвки в полном объёме.