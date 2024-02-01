За что на самом деле в Британии арестовали бывшего главу Севастополя?

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Дмитрий Овсянников

Бывший видный сановник Дмитрий Овсянников задержан в Лондоне за нарушение санкций, отмывание денег и хранение «криминальных» средств. В этом сообщении удивительно все. И то, что бывший профессиональный чиновник обладает собственным особнячком в британской столице. И то, что носитель серьезных государственных секретов вот уже два года обитает в недружественных странах. И то, что он смог покинуть родину с грузом прежних грехов фактически с началом нашей СВО.

И все это в совокупности не помешало ему успешно судиться с инстанциями Евросоюза за снятие персональных санкций. Проблема, однако, в том, что Великобритания покинула Европейский союз. Но вопрос вопросов другой: почему за ним пришли только сейчас и по смешному обвинению, учитывая объем якобы отмытых сумм? По данным издания The Times, Овсянников якобы получил для «отмывания» 65 000 фунтов стерлингов ($82 500), плюс у него было изъято 77 500 фунтов ($98 500) наличными.

Образцовый чиновник в бегах

Конечно, после поспешного отъезда Анатолия Чубайса вопросы об эмиграции носителей высших секретов никого не должны удивлять. Как считается, в «изгнании» обитают один наш бывший премьер и шесть отставных вице-премьеров. Вот и Дмитрий Овсяников, пополнивший нашу специфическую лондонскую колонию, имеет яркую трудовую биографию.

Был федеральным инспектором по Удмуртии, республике — опоре нашего ОПК, работал в Минпромторге, возглавлял с сентября 2017 года (врио — с июля 2016-го) по июль 2019 года Севастополь. Однако в апреле 2020-го Овсянников был исключен из «Единой России» и снят с должностей из-за различных скандалов.

Это у рядового россиянина при оформлении загранпаспорта требуют копию трудовой, дабы выяснить, не причастен ли он к каким-либо тайнам. Загранпаспорта силовиков и даже топ-менеджеров госкорпораций ныне сдаются на хранение в отделы кадров. Все равны, но некоторые, как водится, равнее. И вряд ли Овсянников похож на испуганного патриота-релоканта. У него явно была рассчитанная стратегия эмиграции.

Фото: Alexei Druzhinin/ZUMAPRESS.com/Global Look Pres Дмитрий Овсянников

Болтун — находка для шпиона

Теперь все гадают, зачем сейчас задерживать Овсянникова, который явно не просто так получил отпущение «санкционных грехов» в Евросоюзе. Да и въехать в Великобританию просто так ему не позволили бы. За все надо платить.

И нетрудно предположить, что платить пришлось имеющейся в его распоряжении информацией. Как любили говорить разведчики старой школы, искать подступы надо не к сейфам, а к мозгам носителей секретов. А тут носитель гостайн сам пожаловал для мирного житья в странах, ведущих активную гибридную войну против России.

В результате англичане получили возможность узнать из первоисточника как о военных объектах в Севастополе и в Крыму, так и подробности о базировании Черноморского флота. И кое-что о нашем промышленном потенциале. Конечно, есть спутники и воздушная разведка. Но обычно информацию предпочитают получать и сверять сразу из нескольких источников.

Это все англичане могли уже иметь. Но вдруг задержание за небольшие в общем-то суммы. А впереди еще и суд, намеченный на 20 февраля. Что же случилось, отчего у отставного сановника-релоканта такая перемена в судьбе?

Использовали и выбросили?

Самое простое предположение заключается в том, что к релоканту просто потеряли интерес. Все, что знал, уже рассказал. А дальше предполагалось, что никакого дополнительного иммунитета у него нет.

И вот тут-то привычка не соблюдать законы и обходить правила его серьезно подвела. И Овсянникова, возможно, ждут тюрьма и депортация. Или все-таки не всем поделился? И потребовалось дополнительное серьезное предупреждение. Например, могли потребовать выступить с громкими разоблачениями против Путина, стать публичным предателем, а он вдруг заартачился.

Сейчас можно гадать хоть на кофейной гуще. Самые радикальные предположения сводятся к выдаче его, «выпотрошенного», киевскому режиму для громкого процесса. Ну, это вряд ли. Нельзя отпугивать будущих влиятельных релокантов. Но страх они должны знать.

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