В КНДР провели испытания, вероятно, баллистической ракеты малой дальности. Об этом сообщают сеульские СМИ со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов (JCS) Южной Кореи.
Утром 2 марта Южная Корея заявила, что Пхеньян выпустил неопознанные снаряды в сторону Японского моря. Пролетев 240 км на максимальной высоте 35 км, они не достигли исключительной экономической зоны Японии. Находившиеся в регионе корабли и гражданские самолёты не получили никакого ущерба, писал NEWS.ru.
Запуск баллистических ракет в КНДР запрещён СБ ООН. Несмотря на это, в прошлом году Пхеньян осуществил 13 испытаний.
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