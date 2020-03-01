https://static.news.ru/photo/51834358-5c65-11ea-a438-fa163e074e61_660.jpg Фото: kcnawatch. co/Global Look Press

В КНДР провели испытания, вероятно, баллистической ракеты малой дальности. Об этом сообщают сеульские СМИ со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов (JCS) Южной Кореи.

Утром 2 марта Южная Корея заявила, что Пхеньян выпустил неопознанные снаряды в сторону Японского моря. Пролетев 240 км на максимальной высоте 35 км, они не достигли исключительной экономической зоны Японии. Находившиеся в регионе корабли и гражданские самолёты не получили никакого ущерба, писал NEWS.ru.

Запуск баллистических ракет в КНДР запрещён СБ ООН. Несмотря на это, в прошлом году Пхеньян осуществил 13 испытаний.