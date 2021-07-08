Южнокорейские разведчики рассказали о самочувствии Ким Чен Ына

Южнокорейские разведчики рассказали о самочувствии лидера КНДР Ким Чен Ына, который сильно потерял в весе. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Ким Чен Ын похудел на 10–20 килограммов. При этом у него нет серьёзных проблем со здоровьем, которые могли бы повлиять на управление страной. Ким Чен Ын по-прежнему посещает крупные государственные мероприятия КНДР.

Представители Южной Кореи обратили внимание на то, что лидер соседней республики не появляется на публике уже месяц. Год назад он также пропадал из поля зрения общественности, но на меньший срок. Тем не менее это усилило спекуляции на тему состояния его здоровья.

Ранее Ким Чен Ын раскритиковал чиновников, которые отвечали за предотвращение пандемии коронавирусной инфекции на территории страны. В ходе расширенного пленума ЦК ТПК (Трудовая партия Кореи) политик сказал, что они повели себя безответственно. По мнению Кин Чен Ына, чиновники высокого ранга, отвечавшие за важные дела страны, пренебрегли выполнением ряда решений партии, постановившей предпринять научные, технические, институциональные, организационные, материальные меры в связи с глобальным кризисом в области здравоохранения.