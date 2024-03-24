Южная Осетия объявила 24 марта днем траура в знак солидарности с Россией Президент Южной Осетии объявил 24 марта днем траура в знак солидарности с РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стихийный мемориал памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле»

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев объявил 24 марта днем траура в память о погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы республики. По последним данным МЧС, жертвами атаки стали 133 человека, еще 152 пострадали.

Президент объявил 24 марта в Южной Осетии днем траура по погибшим в теракте в «Крокус Сити Холле». В знак солидарности и скорби президент ранее поручил отменить все развлекательные мероприятия, — сообщили в администрации.

Гаглоев ранее направил президенту РФ Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом в Подмосковье. Глава Южной Осетии назвал произошедшее чудовищным преступлением, выразил слова поддержки семьям и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

23 марта Гаглоев возложил цветы к стихийному мемориалу у посольства России в Южной Осетии. Также дань памяти отдали другие члены руководства республики.

Путин ранее в своем обращении к россиянам в связи с трагическими событиями объявил 24 марта днем общенационального траура. В этот день развлекательные мероприятия по всей стране отменены, федеральные телеканалы также поменяли сетку вещания.