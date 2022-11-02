Южная Корея заявила, что КНДР запустила как минимум 10 ракет

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Северная Корея запустила в сторону Японского и Желтого морей как минимум 10 ракет различного типа. Уточнение публикует агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Запуск состоялся в среду, 2 ноября, изначально речь шла об одной, предположительно, баллистической ракете, после их число увеличилось до трех. Японские власти подтвердили, что ракеты летели в разные стороны, но были запущены с восточной части КНДР. Они пролетели от 150 до 200 км, максимальная высота полета составила 100-150 км.

Южнокорейские военные, в свою очередь, уточнили, что одна из ракет упала в море в 57 км от города Сокчхо, другая летела в строну острова Уллындо, но упала в 167 км от него. В результате на острове сработала сирена воздушной тревоги, которая не замолкала больше 10 минут. В сторону Южной Кореи ракеты были выпущены впервые за год.

Япония уже объявила протест Северной Корее в связи с запуском ракет. Также страна созывает экстренное заседание совета национальной безопасности в связи с очередными ракетными пусками КНДР.

Всего с начала года КНДР произвела 29 ракетных запусков, 23 из которых были пусками баллистических ракет различного типа.

Ранее МИД КНДР обвинил Вашингтон в подготовке к ядерной войне с Пхеньяном и намеренном обострении ситуации на Корейском полуострове. В ведомстве уточнили, что США «заплатят», если используют силу против КНДР.