Южная Корея запустила крылатые ракеты в ответ на испытания КНДР

Южная Корея запустила снаряды в сторону Японского моря в ответных испытаниях на ракетные тесты Северной Кореи, пишет Yonhap. В издании уточнили, что в рамках военных испытаний Южная Корея протестировала запуски ракет наземного, воздушного и морского базирования.

В числе мобилизованных средств были ракета класса «земля — земля» Hyunmoo-2 и одна ракета армейского тактического ракетного комплекса (ATACMS), а также ракета класса «корабль — земля» Haesung-II и две ракеты класса «воздух— земля» JDAM, — сказано в сообщении.

При этом действия Северной Кореи там указываются как «провокация».

Сегодня утром КНДР провела запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. В береговой охране Японии сообщили, что, возможно, речь идёт о баллистической ракете, которая может упасть внутри экономической зоны страны. Отмечается, что ракета находилась в полёте более часа и могла быть межконтинентальной.

16 марта стало известно, что КНДР произвела очередной запуск неопознанного снаряда, который мог оказаться баллистической ракетой. Это стало уже десятым ракетным пуском Северной Кореи в 2022 году. По данным военных, запуск произошёл 16 марта около 09:30 по местному времени (03:30 мск) из района Сунан в Пхеньяне и закончился «неудачей сразу после старта».