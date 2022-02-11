Южная Корея запретила своим гражданам поездки на Украину

Южная Корея запретила своим гражданам посещать Украину, введя максимальный, четвёртый уровень опасности для таких поездок, сообщает РИА Новости. Проживающим на Украине Министерство иностранных дел Южной Кореи посоветовало покинуть её территорию.

Запрет является предупредительной мерой южнокорейского правительства на случай резкого ухудшения ситуации в регионе, мы просим находящихся на Украине наших граждан срочно выехать в Южную Корею или третьи страны, а тех, кто планировал путешествие на Украину, отменить свои планы, — указано в сообщении МИД.

Министерство отметило, что оставшихся на Украине или отправившихся туда может ожидать наказание в рамках законодательства.

Корейцам предлагают узнать об авиарейсах и других путях выезда из страны в посольстве Республики Корея на Украине и сообщить о своих планах. Сейчас на территории Украины находится 341 гражданин Южной Кореи.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время выступления в Харькове заявил, что украинские военные не планируют никаких наступательных действий в Донбассе. По его словам, Киев не стремится к эскалации и никакие провокации ему не нужны. Он добавил, что украинская сторона хочет работать в «нормандском формате», но не готова на диалог с самопровозглашёнными республиками ДНР и ЛНР.