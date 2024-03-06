Южная Корея запретила поставки в Россию аккумуляторов для электрокаров

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Южная Корея в рамках новых санкций ввела запрет на поставки литий-ионных аккумуляторов в Россию, пишет газета «Коммерсант». Речь идет в том числе об элементах питания, которые используются в электрокарах.

Советник налоговой и таможенной практики Nextons Владислав Сафонов указал, что Южная Корея запретила поставки в РФ как готовых литий-ионных батарей, так и их компонентов. По данным источников издания, основным южнокорейским поставщиком аккумуляторов в РФ является компания Enertech, которая отправляет батареи для компании «Рэнера», подконтрольной структуре Росатома. Так, в 2023 году было поставлено продукции на 1,5 млрд руб.

Издание отмечает, что основным поставщиком литий-ионных батарей в Россию является Китай. Согласно данным таможни КНР, в 2023 году в РФ поступило аккумуляторов более чем на $315 млн. Южная Корея поставляет намного меньше: за прошлый год было ввезено батарей и компонентов к ним на $27 млн.

Ранее посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев заявил, что Южную Корею могут исключить из списка недружественных стран, если страна отменит антироссийские санкции, введенные с начала СВО. Дипломат отметил, что меры наподобие ужесточения экспортного контроля в торговле с РФ не способствуют поддержанию уровня содержательного двустороннего сотрудничества.