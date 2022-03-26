Южная Корея заподозрила КНДР в подготовке к ядерным испытаниям

Пхеньян готовится к проведению ядерных испытаний. С этой целью северокорейские военные ведут работы по восстановлению одного из четырёх туннелей на полигоне Пунгери, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на данные южнокорейских ВС и разведки.

По сведениям Сеула, на полигоне также ведутся работы по созданию бокового входа в третий туннель. Предполагается, что они будут закончены в течение месяца.

Опасения Южной Кореи по поводу возможных ядерных испытаний КНДР связаны с недавним запуском Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты. Эксперты полагают, что Север намерен протестировать небольшое тактическое ядерное устройство, которым впоследствии могут быть оснащены ракеты.

Агентство отмечает, что все четыре туннеля на полигоне Пунгери были официально закрыты в 2018 году в присутствии группы иностранных журналистов. По мнению ряда наблюдателей, невозможно быстро возобновить работу двух туннелей, ещё два могут быть задействованы после восстановительных работ.

24 марта военные КНДР провели тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17». Она провела в воздухе 71 минуту, преодолев за это время расстояние в 1110 км. Максимальная высота полёта составила более 6000 км.

Приказ о запуске отдал лидер КНДР Ким Чен Ын. По его словам, Северная Корея готовится к долгосрочному противостоянию с США.