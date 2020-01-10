https://static.news.ru/photo/88f9753e-344f-11ea-81d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: mofakr.eng/facebook.com

МИД Южной Кореи вызвал посла Ирана в Сеуле Саида Бадамчи Шабестари, чтобы выразить протест в связи с его намёками об ухудшении отношений между двумя странами. Ранее посол заявил в интервью газете, что если Южная Корея направит войска в Ормузский пролив, то Иран «не будет бездействовать».

Мы вызвали посла, поскольку чувствовали необходимость высказать наши опасения по этому поводу, — передаёт агентство Yonhap сообщение МИДа.

Посол заявил, что напрямую не говорил о возможном разрыве двусторонних связей, хотя и предположил, что участие Сеула в возглавляемой США кампании по обеспечению безопасности в проливе может оказать влияние на отношения между Сеулом и Тегераном.

Как писал NEWS.ru, перед зданием американского посольства в южнокорейской столице состоялся митинг. Представители более чем сотни общественных организаций выступили против участия Республики Корея в конфликте Вашингтона и Тегерана. Ранее власти Южной Кореи сообщили, что могут в начале 2020 года направить свои войска для участия в американской операции по защите свободы судоходства в Ормузском проливе.