Южная Корея выдала России подозреваемого в финансировании ИГ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Южной Кореи экстрадировали в Россию Шакиржона Улпиджанова, обвиняемого в финансировании «Исламского государства» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя МВД РФ Ирины Волк. По ее словам, обвиняемого доставили в Россию в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола.

Генеральной прокуратурой Российской Федерации НЦБ Интерпола МВД России дано поручение об организации процедуры депортации разыскиваемого. Сегодня он передан представителям российской полиции для доставки в Москву, — рассказала Волк.

По версии следствия, Улпиджанов, находясь в Южной Корее, передал деньги участнику «Исламского государства». Они были потрачены на покупку огнестрельного оружия. В марте 2023 года южнокорейская полиция задержала подозреваемого. Уголовное дело о финансировании терроризма против мужчины было возбуждено еще в январе.

В конце мая сотрудники ФСБ России задержали жителя Ярославля по подозрению в финансировании террористических организаций. Предполагается, что мужчина передавал деньги ИГ. Точная сумма переданных средств неизвестна. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 20 лет.