Южная Корея, США и Япония провели морские учения из-за угроз КНДР

Фото: Ryu Seung-Il/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Южная Корея, США и Япония провели совместные морские учения по отработке перехвата запрещенных грузов, а также по борьбе с пиратами, сообщили в Военно-морских силах Республики Корея, передает агентство Yonhap. В маневрах, которые прошли впервые за семь лет, приняли участие южнокорейский эсминец «Юльгок Ли И», американский атомный авианосец «Рональд Рейган» и японский вертолетоносец «Хьюга».

Учения укрепили потенциал Южной Кореи, США и Японии в сдерживании и реагировании на все более продвинутые ракетные и ядерные угрозы со стороны Северной Кореи. Маневры фокусировались на улучшении трехсторонних операционных возможностей по борьбе с угрозами безопасности на море и по установлению международного порядка, основанного на правилах, — следует из заявления южнокорейских ВМС.

Помимо этих учений впервые с 2017 года состоялись совместные тренировки по борьбе с пиратством. Представители трех стран на американском авианосце обсудили, как взаимодействовать и реагировать на «угрозы» со стороны Пхеньяна. Маневры продлились два дня в международных водах к югу от Корейского полуострова.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал о планах США по разработке секретной стратегии по противодействию оружию массового поражения. В США Россию охарактеризовали как источник «острой угрозы» безопасности, Китай — как «нарастающую угрозу», а КНДР и Иран отнесли к постоянным угрозам.