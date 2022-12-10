Южная Корея предложила Европе вместе бороться с США Министр торговли Южной Кореи призвал ЕС вместе противостоять американскому закону IRA

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Евросоюзу и Южной Корее следует сотрудничать при реагировании на принятый в США закон о снижении инфляции (IRA). Об этом в интервью изданию Euractiv заявил министр торговли страны Дукгын Ан. По его мнению, Сеул и Брюссель могут взаимодействовать с американской администрацией, чтобы минимизировать дискриминационное воздействие закона.

Есть огромное пространство для совместной работы ЕС и Кореи, чтобы сделать положения более совместимыми с ВТО и не создавать ненужных проблем стратегически важным частям нашей промышленности, — отметил Ан.

При этом он признал, что добиться изменений в американском законе в краткосрочной перспективе будет весьма непросто. Тогда, по мнению министра, не исключена необходимость поиска альтернативных решений. При этом он выступил против принятия Евросоюзом аналогичных протекционистских решений, назвав подобные действия «открытием ящика Пандоры».

В августе текущего года президент США Джо Байден ввел в действие пакет законов, получивший название Inflation Reduction Act (IRA, закон о снижении инфляции). Он предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, собранных в США и использующих произведенные в Штатах батареи из материалов местного производства. Кроме того, закон выделяет $370 млрд на чистую энергетику и достижение климатических целей, $64 млрд на снижение стоимости лекарств и медстраховок.

В Евросоюзе данный акт сочли дискриминационным по отношению к продукции, импортируемой из других стран.

Глава комитета бундестага по вопросам защиты климата и энергетики Клаус Эрнст заявил ранее, что ФРГ и Евросоюз должны создать программу, эквивалентную американскому «Закону о снижении инфляции». Он добавил, что одна лишь разница в ценах на энергоносители в Германии, Европе и США может привести к сокращению промышленности в стране.