Южная Корея поделится газом с Европой Власти Южной Кореи решили перенаправить в европейские страны часть СПГ

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Руководство Южной Кореи приняло решение помочь Европе в ослаблении газового кризиса, который начался после введения санкций в отношении России. Оно готово перенаправить в европейские страны часть предназначенных для собственной страны поставок сжиженного природного газа, сообщил телеканал KBS.

Инициатором подобной инициативы стало южнокорейское Министерство торговли, промышленности и энергетики. Представители ведомства заявили, что объём поставок топлива не будет сказываться на ситуации в собственной стране, так как зима уже закончилась.

При этом источники агентства Yonhap сообщили, что Южную Корею могли настойчиво попросить о таком содействии в США или Евросоюзе, так как ещё в феврале Сеул подобную просьбу Вашингтона отклонил.

Ранее сообщалось, что ЕС может нарастить в ближайшее время закупки российского газа через страны, которые готовы расплачиваться за него в рублях. Руководство Союза пойдёт на такой шаг, чтобы компенсировать прекращение поставок в Польшу и Болгарию.