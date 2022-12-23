Южная Корея поддержала заявление США о поставках КНДР оружия ЧВК «Вагнер»

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Бойцы ЧВК «Вагнер» в окопах

Власти Южной Кореи поддержали заявление США, обвинивших Северную Корею в поставках оружия ЧВК «Вагнер», передает Reuters. Сеул одобряет намерение Вашингтона вынести данный вопрос на обсуждение Совбеза ОНН.

Министерство иностранных дел Южной Кореи осудило поставки оружия Северной Кореей частной российской военной компании Wagner Group, добавив, что поддерживает стремление Соединенных Штатов поднять этот вопрос в Совете Безопасности ООН, — говорится в сообщении.

О получении ЧВК «Вагнер» пехотных ракет от КНДР накануне заявил один из высокопоставленных американских чиновников. При этом каких-либо доказательств он не привел.

В Минобороны России эту информацию не прокомментировали. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал обвинения Вашингтона «сплетнями и домыслами». В КНДР назвали сообщения о поставках оружия ЧВК клеветой и «абсурдной манипуляцией общественным мнением».

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в международной организации не владеют информацией о предполагаемых поставках оружия из КНДР ЧВК «Вагнер». Он не уточнил, собираются ли представители ООН инициировать проверку данной информации.