Еще одна страна отказалась отправлять оружие на Украину Премьер Южной Кореи Хан Док Су: Сеул пока не готов поставлять оружие Киеву

Фото: Ryu Seung-Il/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Самоходные гаубицы К-55 южнокорейской армии занимают позиции во время военных учений в Паджу, Южная Корея

Южная Корея пока не готова поставлять летальное оружие на Украину, заявил в беседе с CNN премьер-министр республики Хан Док Су. По его словам, четкого понимания, будет ли Сеул в принципе поставлять вооружение Киеву, сегодня нет. При этом власти Южной Кореи продолжат отправлять гуманитарную помощь, подчеркнул премьер.

Но мы еще не решили, будем ли предоставлять летальное оружие. <...> Думаю, что не сейчас, — сказал Хан Док Су.

Он отметил, что согласно утвержденному плану, в течение 2023 года Южная Корея будет отправлять на Украину гуманитарные грузы общей стоимостью в $130 млн.

Ранее министры обороны Венгрии и Австрии Криштоф Салай-Бобровницки и Клаудия Таннер приняли решение не поставлять оружие на Украину. Глава венгерского военного ведомства подчеркнул, что страны хотят избежать эскалации конфликта.

До этого президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался от передачи Германии боекомплектов для танков, которые впоследствии могли быть направлены Украине. Объясняя свой отказ, он заявил, что «не стоит провоцировать русских».