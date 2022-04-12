Южная Корея отказалась от поставок летального вооружения Украине

Южная Корея снова заявила о своём отказе поставлять Украине летальные вооружения, сообщило южнокорейское агентство «Рёнхап». Сеул подтвердил свою позицию в отношении просьбы Киева представителю НАТО. По данным издания, председатель Военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр прибыл с визитом в Сеул для обсуждения оказания военной помощи Украине.
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Если вы посылаете систему вооружений, которая не известна тем, кто будет её применять в бою, тогда вы должны рассмотреть не только вопрос отправки системы вооружений, но также сделать так, чтобы её можно было использовать, нужно научить это делать, — сказал Бауэр.
Ранее стало известно, что Южная Корея предоставит Украине помощь в виде материалов военного назначения на общую сумму свыше $800 тысяч. Однако в неё не будут включены системы вооружений. Сеул направит Киеву пуленепробиваемые каски, одеяла, аптечки первой помощи, палатки, сухие пайки — в общей сложности порядка 20 наименований.