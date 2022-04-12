Южная Корея отказалась от поставок летального вооружения Украине

Южная Корея снова заявила о своём отказе поставлять Украине летальные вооружения, сообщило южнокорейское агентство «Рёнхап». Сеул подтвердил свою позицию в отношении просьбы Киева представителю НАТО. По данным издания, председатель Военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр прибыл с визитом в Сеул для обсуждения оказания военной помощи Украине.

Он провёл встречу с министром обороны Южной Кореи Со Уком и председателем комитета начальников штабов вооружённых сил страны Вон Ин Чхолем. После чего представитель НАТО сообщил журналистам, что «они повторили позицию против предоставления летальных вооружений Украине». При этом Бауэр отметил, что если всё-таки решение о таких поставках будет принято, необходимо понять, как научить солдат ВСУ пользоваться новым оружием.

Если вы посылаете систему вооружений, которая не известна тем, кто будет её применять в бою, тогда вы должны рассмотреть не только вопрос отправки системы вооружений, но также сделать так, чтобы её можно было использовать, нужно научить это делать, — сказал Бауэр.

Ранее стало известно, что Южная Корея предоставит Украине помощь в виде материалов военного назначения на общую сумму свыше $800 тысяч. Однако в неё не будут включены системы вооружений. Сеул направит Киеву пуленепробиваемые каски, одеяла, аптечки первой помощи, палатки, сухие пайки — в общей сложности порядка 20 наименований.