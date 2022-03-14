Южная Корея окажет Украине военную материальную помощь

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Южнокорейская авиакомпания Korean Air объявила о приостановке грузовых и пассажирских рейсов во Владивосток до конца апреля. Наряду с этим компания отменяет грузовые авиаперевозки, которые предусматривают остановку в столице России, сообщает телеканал CNN.

Решение о приостановке перевозок в компании объяснили «эксплуатационными проблемами и проблемами безопасности». Рейсы из Сеула в европейские страны будут перенаправляться через Китай, Турцию и Казахстан, что прибавит 2 часа 45...