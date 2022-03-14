Южная Корея окажет Украине военную материальную помощь
Сергей Попов
Сергей Попов
07:48, 15 марта 2022
Фото: Frank Hoermann / Sven Simon/Global Look Press
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Южная Корея предоставит Украине помощь в виде материалов военного назначения на общую сумму свыше $800 тысяч. Однако в неё не будут включены системы вооружений, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Министерство национальной обороны Кореи.
Сеул направит Киеву пуленепробиваемые каски, одеяла, аптечки первой помощи, палатки, сухие пайки — в общей сложности порядка 20 наименований.
На данный момент было принято решение относительно того, что будет предоставлено в качестве помощи, сейчас идёт предметное обсуждение планов, включая предложения по доставке, — сказал официальный представитель ведомства Пу Сын Чхан.
На прошлой неделе МО Южной Кореи подчеркнуло, что не планирует поставлять летальное оружие на Украину.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва через свои посольства предупредила ряд стран об ответственности за любые эксперименты с военной помощью Украине. Речь идёт об отправке оружия и добровольцев. Замглавы ведомства Сергей Рябков, в свою очередь, отметил, что конвои с вооружением, которые прибывают на Украину, могут стать целями для российских военных. Он добавил, что передача Киеву вооружения только усложняет нынешнее положение.