Южная Корея обеспокоилась дружбой России и КНДР AP: Южная Корея поднимет вопрос сотрудничества РФ и КНДР на саммите АТЭС

Фото: Nathan Howard - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Юн Сок Ель

Обсудить «международный ответ» на взаимодействие России и КНДР намерен президент Республики Корея Юн Сок Ель на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), пишет Associated Press (AP). Южнокорейский лидер считает, что отношения Москвы и Пхеньяна подрывают «универсальный международный порядок, основанный на правилах».

Эффективный способ не дать Северной Корее совершить ошибку в расчетах — демонстрировать Пхеньяну потенциал сдерживания и решимость на основе обороноспособности Республики Корея и США, — приводит агентство слова Юн Сок Еля.

Президент Республики Корея обеспокоен, что на фоне украинского и ближневосточного кризисов КНДР может пойти на провокацию. Юн Сок Ель посчитал, что с мая 2022 года, с тех пор как он возглавил страну, КНДР провела запуск 87 баллистических ракет.

Саммит АТЭС проходит в Сан-Франциско с 11 по 17 ноября. Затем этой организации, в которую входит 21 страна, завершится председательство США. Россия присоединилась к АТЭС в 1998 году.

В октябре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе визита в Пхеньян отметил, что отношения России и КНДР вышли на качественно новый стратегический уровень. Глава российского МИД подчеркнул, что это произошло после сентябрьской встречи лидеров двух стран.