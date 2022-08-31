Южная Корея не будет требовать у приезжих результаты теста на ковид Yonhap: Южная Корея не будет требовать результаты теста на ковид перед въездом в страну

Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press

С 3 сентября власти Южной Кореи перестанут требовать от путешественников тесты на коронавирус перед въездом в страну. Об этом сообщает агентство Yonhap. Соответствующее решение приняли в ходе заседания центрального штаба по противодействию ЧП и безопасности

С 3 сентября иностранцам и гражданам, прибывающим в страну самолетом или по морю, не нужно предоставлять отрицательный результат теста на коронавирус, — сказал второй заместитель министра здравоохранения Ли Ги Иль.

В настоящее время путешественникам необходимо представить результаты ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за двое суток до въезда в страну или сделать экспресс-тест под надзором специалистов в течение суток перед вылетом.

8 июня Южная Корея отменила обязательный недельный карантин по прибытии в страну. для невакцинированных.

В то же время губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о том, что Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим регион из-за роста случаев заболевания коронавирусом. По его словам, эта рекомендация теперь будет распространяться по всему субъекту РФ, так как темпы распространения «впечатляют и не останавливаются».