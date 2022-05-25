Южная Корея и США запустили свои ракеты в ответ на пуски КНДР Yonhap: Южная Корея и США провели свои ракетные пуски в ответ на испытания КНДР

Фото Социальные сети

В ответ на проведение ракетных испытаний КНДР, Южная Корея и США запустили собственные ракеты класса «поверхность — поверхность». Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на информацию Комитета начальников штабов. Также они провели учения авиации.

В ответ на провокационные пуски баллистических ракет были проведены [учения авиации] Elephant Walk и совместные пуски ракет класса «земля — земля» США и Республики Корея, — говорится в заявлении южнокорейских военных.

В агентстве также добавили, что Южная Корея запустила ракету «Хёнму-2», а США — снаряд ATACMS в сторону Японского моря с целью предотвращения дальнейших провокаций и демонстрации возможности «незамедлительного нанесения удара».

Elephant Walk — так называют учения авиации, при которых истребители выезжают на взлётную полосу с целью проверки готовности ко взлёту.

Ранее сообщалось, что КНДР в среду, 25 мая, запустила три баллистические ракеты в направлении Японского моря. Две из трёх ракет упали за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море.

Накануне пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Вашингтон ожидает от Пхеньяна проведение испытаний баллистических ракет или ядерного оружия.