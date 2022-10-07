Южная Корея и США проведут морские учения в ответ на пуски КНДР

Фото: US Navy/via Globallookpress.com

Южная Корея и США намерены провести совместные морские учения в ответ на ракетные пуски КНДР. Учения запланированы на 7-8 октября, сообщает Yonhap.

Накануне Северная Корея запустила две ракеты в сторону Японского моря. Они вылетели с интервалом в 15 минут, одна из них пролетела 350 км, другая — 800 км, обе упали в Японское море. В последние две недели КНДР активизировала запуски ракет, которые происходят почти каждый день.

Власти КНДР объяснили это «ответом» на совместные учения Южной Кореи и США, а также на возвращение ударной группы США во главе с атомным авианосцем «Рональд Рейган» в Японское море, что увеличивает напряженность на Корейском полуострове. Также МИД страны решительно осудил попытки Вашингтона поднять тему ракетных пусков в Совбезе ООН.

Ранее сообщалось, что Южная Корея и США провели испытания баллистических ракет класса «земля — земля». В рамках учений в сторону Японского моря были выпущены четыре ракеты — две корейских и две американских. Одна из них упала на территории военной базы и взорвалась.