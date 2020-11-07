Южная Корея и США обсудят военный союз и проблемы КНДР

https://static.news.ru/photo/bdced930-2197-11eb-a53a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Yun/Xinhua/Global Look Press

Глава МИД Республики Корея Кан Гён Хва вылетела 8 ноября с визитом в Вашингтон. Её пригласил госсекретарь США Майк Помпео. По данным МИД азиатской страны, поездка продлится по 11 ноября.

На 9 ноября запланированы переговоры двух дипломатов. Они собираются обсудить двусторонний военно-политический союз, денуклеаризацию и установление прочного мира на Корейском полуострове, а также затронут тему всестороннего укрепления сотрудничества.

Это сложное время для отношений Сеула и Вашингтона. Но мы продолжаем диалог по ситуации на Корейском полуострове и текущим вопросам двустороннего сотрудничества, — заявила Кан Гён Хва.

Южнокорейские аналитики считают, что глава внешнеполитического ведомства собирается наладить контакты с представителями Джо Байдена, объявившего о своей победе на выборах президента США. Помимо консультаций с членами администрации нынешнего руководителя США Дональда Трампа, у Кан Гён Хва запланированы переговоры с учёными и конгрессменами. Она хочет призвать их к сотрудничеству с Сеулом и поддержке по вопросам укрепления двустороннего союза, а также к содействию в деле установления мира на Корейском полуострове, пишет ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что объявивший о своей победе на выборах президента США Джо Байден не будет налаживать сотрудничество с Россией, заявил бывший помощник министра финансов в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс. По его словам, то, что Демократическая партия будет проводить дружественную политику в отношении РФ, кажется маловероятным.