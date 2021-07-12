Южная Корея экстрадировала в США обвиняемого в кибератаках россиянина

Южная Корея экстрадировала в США российского гражданина Владимира Дунаева. Он подозревается в совершении киберпреступлений, в Штатах ему грозит тюремное заключение на срок до 60 лет. Об этом сообщает Минюст США.

В пресс-релизе Минюста сообщается , что проживающий в Якутском регионе России и Юго-Восточной Азии российский гражданин предстал перед федеральным судом после экстрадиции в Северный округ Огайо по обвинению в деятельности в составе транснациональной киберпреступной группировки.

Дунаев обвиняется в создании пакета программного обеспечения для вымогательства Trickbot. По утверждению американского Минюста, данная программа заразила миллионы компьютеров по всему миру.

Это уже второй за последние месяцы арест иностранного гражданина по делу Trickbot за рубежом, — подчеркнула первый заместитель генерального прокурора США Лиза Монако.

В свою очередь заместитель главы ФБР Пол Эббейт заявил, что его ведомство намерено преследовать предполагаемых киберпреступников по всему миру.

Ранее NBC сообщило о том, что «русские хакеры» атаковали Национальную стрелковую ассоциацию США.