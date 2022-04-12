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Мир

Южная Корея анонсировала новые поставки военной помощи Украине

05:54, 13 апреля 2022
Южная Корея анонсировала новые поставки военной помощи Украине Фото: pixabay.com
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Власти Южной Кореи планируют предоставить Украине военную помощь, за исключением оружия, на сумму в $1,6 миллиона, передаёт агентство Yonhap. Отмечается, что в рамках нового пакета помощи Киеву будут поставлены бронежилеты, шлемы, медикаменты и сухие пайки​​​. Поставки начнут осуществлять поэтапно со следующей недели.

Завершилось рассмотрение отправки дополнительной помощи военными товарами. Мы скоро сможем отправить их, — заявил представитель Минобороны Южной Кореи.

Агентство уточняет, что военная помощь Украине будет доставлена сначала в Европу гражданскими авиарейсами. Всего Сеул планирует поставить Киеву помощи на $40 миллионов.

Замглавы МИД России Олег Сыромолотов ранее заявил, что Киев вынашивает планы по химическим провокациям в Донбассе. Он добавил, что не исключено повторение терактов против предприятий с токсичными веществами. Дипломат отметил, что доказательством служит «чудовищная постановка в Буче». Он также напомнил про множественные химпровокации, устроенные подконтрольными США и их союзникам по НАТО вооружёнными группировками экстремистов в ходе сирийского конфликта.

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