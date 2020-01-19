Пользователи 19 января массово жалуются на сбои в работе мессенджера WhatsApp. В службу поддержки поступили несколько сотен сообщений о неполадках.
Пользователи испытывают проблемы в Европе, некоторых районах Азии и Южной Америки. Например, невозможно отправить изображения,
Ранее NEWS.ru сообщал, что пользователи «ВКонтакте» начали жаловаться на перебои в работе соцсети. В сообщениях отмечается, что система отображает некоторых юзеров как DELETED («Удалён»), а также показывает ошибку при загрузке новостей.
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