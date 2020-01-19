https://static.news.ru/photo/8054d950-3ab7-11ea-9379-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пользователи 19 января массово жалуются на сбои в работе мессенджера WhatsApp. В службу поддержки поступили несколько сотен сообщений о неполадках.

Пользователи испытывают проблемы в Европе, некоторых районах Азии и Южной Америки. Например, невозможно отправить изображения, передаёт портал Down Detector.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пользователи «ВКонтакте» начали жаловаться на перебои в работе соцсети. В сообщениях отмечается, что система отображает некоторых юзеров как DELETED («Удалён»), а также показывает ошибку при загрузке новостей.