Ющенко рассказал, как Меркель «шокировала» его на саммите НАТО

Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что в 2008 году был «шокирован» позицией канцлера Германии Ангелы Меркель, выраженной по вопросу вступления страны в НАТО. Своими воспоминаниями политик поделился в интервью телеканалу «Украина 24».

Ющенко отметил , что саммит НАТО в Бухаресте в 2008 году он воспринял «как нечто близкое к измене». Тогда в Альянсе подтвердили, что Украина и Грузия имеют право на членство в организации, но решение вопроса отодвинули на неопределённое время. «Шок» он испытал от позиции немецкой делегации во главе с Меркель и бывшего на тот момент времени президентом Франции Николя Саркози.

Мы собрались — семь-восемь президентов — и пошли к Меркель. Саркози покинул зал, не захотел общаться. А с Меркель состоялся очень короткий, минут на пять, диалог. Она говорит: господин президент, одна из проблем, которая нас останавливает, это то, что на сегодня только треть украинцев разделяют проект НАТО, — вспомнил экс-президент Украины.

По его словам, он указал Меркель на то, что за два последних года число украинцев, поддерживающих вступление страны в НАТО выросло с 14 до 31%. При этом Альянс принял в свои ряды Испанию, хотя там одобряли подобное решение только 17% жителей.

Наш разговор на этом закончился. Для меня аргументы, которые Меркель высказала тогда, до сегодняшнего дня не приняты и неприемлемы. Это слабые аргументы, на которых не могло базироваться то решение, — подчеркнул Ющенко.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 4 июня «О неотложных мерах относительно углубления интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора». Согласно указу, правительству поручено проанализировать состояние выполнения национальных программ под эгидой комиссии Украина — НАТО.