https://static.news.ru/photo/60c41638-60a4-11ea-bc93-fa163e074e61_660.jpg Фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Судебный процесс по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 на территории Донецкой народной республики будет продолжаться от 4 до 5 лет. Такого мнения придерживаются юристы фонда, который объединяет жертв катастрофы.

Юристы ожидают, что это займет 4-5 лет с понедельника (9 марта. — NEWS.ru) и до того, как мы получим решение в этом суде, — заявил глава фонда Пит Плюг.

Он полагает, что следователи смогут доказать вину обвиняемых, но те подадут апелляцию, сообщает «Европейская правда».

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает судебный процесс по делу MH17 независимым.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Нидерландов пытаются оказать давление на суд в Гааге перед процессом. Она считает, что главная цель этого давления — сформировать общественное мнение, чтобы «обезопасить свои так называемые успехи, достигнутые после шести лет работы».

NEWS.ru писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что российские власти будут тщательно анализировать итоги суда по MH17. Он подчеркнул, что Россия всегда подвергала сомнению объективность работы следователей по этому делу, поскольку Москва не могла участвовать в процессе.