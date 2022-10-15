Юристы допустили, что Турция упростит процесс экстрадиции россиян

Фото: Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global look Press

Законопроект об уголовной ответственности за дезинформацию, принятый турецким парламентом в четверг, может упростить процесс экстрадиции россиян, допустила в разговоре с РБК адвокат и первый заместитель председателя президиума коллегии адвокатов «Трунов, Айвар и партнеры» Людмила Айвар. Она напомнила, что в 2014 году Москва и Анкара заключили договор о взаимной помощи по уголовным делам. Документ, в частности, подразумевает поддержку в экстрадиции.

Это не значит, что завтра начнут всех выдавать. Перед депортацией должна пройти специальная процедура, которая рассматривается в судах государства, откуда человек выдается: выдавать человека или не выдавать, нарушает это общемировые гуманистические принципы конвенции или не нарушает, будут применяться к человеку пытки на территории РФ или нет. Вопрос выдачи в том числе решается с целью соблюдения прав и законов граждан, — подчеркнула Айвар.

Председатель коллегии адвокатов «Старинский и партнеры» Владимир Старинский тоже допустил облегчение процесса. При этом он усомнился в том, что правовой момент стали бы решать на дипломатическом уровне ради фейков.

Как подчеркнули юристы, запрос в другую страну делает Генпрокуратура. Для депортации необходимо, чтобы наказание за совершенное гражданином деяние предполагало лишение свободы сроком на год и более.

Ранее стало известно, что не нарушившие закон иностранные граждане, в том числе россияне, не подлежат принудительной депортации из Узбекистана. Об этом сообщали в Министерстве иностранных дел страны. Там подчеркнули, что вопрос нахождения иностранцев в стране регламентируется государственным законодательством и рядом правовых актов.