Юрист указал на нюанс в сделке Ассанжа с США Юрист Лабин: неизвестно, выдал ли Ассанж свои источники информации ради сделки

Фото: Елена Пахомова/РИА Новости

В сделке основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа с США есть нюанс, отметил в беседе с NEWS.ru профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин. Он указал, что никто не знает, выдал ли Ассанж свои источники информации ради свободы или с его стороны были соблюдены высокие принципы журналистской этики.

Вряд ли можно усмотреть в действиях властей США какой-то гуманизм и бескорыстность. Обычно они действуют ровно наоборот, поэтому неизвестно, о чем они договорились с Ассанжем. Остается надеяться, что другие люди от его освобождения не пострадали, — заключил эксперт.

Лабин также отметил, что такое завершение дела для Ассанжа, когда он вынужден признать вину по одному из пунктов обвинения, нельзя назвать справедливым. Однако это «прагматичный выход из сложившейся ситуации», потому что благодаря этому остальные обвинения будут сняты, и любое преследование прекратится.

Иначе Ассанж всегда бы оставался в зоне риска, потому что США юридически связаны договорами о правовой помощи и экстрадиции с большим количеством государств. Здесь видна хорошая работа юристов, которые действительно верно выработали стратегию и добились наилучшего варианта в этой ситуации, — уверен профессор.

Ранее стало известно, что Джулиан Ассанж окажется на свободе после подписания судьей договоренности между журналистом и Минюстом США. Слушания пройдут на острове Сайпан (территория США в Тихом океане) в среду, 26 июня. Основатель WikiLeaks должен признать себя виновным по одному из 18 предъявленных обвинений: в сговоре с целью незаконного получения и распространения секретной информации о национальной обороне.