Юрист рассказал о том, что грозит Варламову и Верзилову в Южном Судане

https://static.news.ru/photo/12fb77d4-55a4-11eb-983e-fa163e074e61_660.jpg Пётр Верзилов Фото: petyaverzilov/instagram.com

Юрист по международному праву Тимур Маршани в беседе с NEWS.ru рассказал, что ожидает задержанных в Южном Судане блогера Илью Варламова и активиста Петра Верзилова.



По словам Маршани, если пульт от дрона был обнаружен, но самого дрона не было — ограничением на передвижение и посещение определённых мест это не является. Впрочем, на период разбирательств россиянам могут предложить задержаться не более чем на три часа.

Скорее всего, ничего страшного не случится, но нашу дипломатическую миссию в Судане они должны поставить в известность. Не стоит забывать о том, что в Судане находится масса военизированных объектов, а сам Южный и Северный Судан находятся в состоянии войны. Поэтому приверженность таким действиям вызывает ряд вопросов, которые подлежат разрешению в ходе опроса, — рассказывает NEWS.ru юрист.



Также Маршани добавил, что если дрон у Варламова изъяли ранее, то это должно зафиксироваться актом, а это, в свою очередь, — подтверждение того, что пульт находился у них по вполне определённым причинам.

Эксплуатировать дрон без пульта невозможно, поэтому никакой уголовной ответственности и преследования на территории Южного Судана у них не будет, — заключил Маршани.

Ранее россиян задержали в аэропорту Капоэты, откуда они должны были отправиться в столицу Южного Судана. Но там их начали обыскивать военные, которые и обнаружили у блогера пульт от дрона. При этом самого устройства у Варламова не было, поскольку ранее его изъяли в Уганде. О происшествии Варламов рассказал в Telegram.