Юрист раскрыл, на что пойдут изъятые по делу ЮКОСа российские активы Адвокат Зорин: изъятые по делу ЮКОСа активы Запад направит на помощь Украине

Фото: Alexey Myakishev/Russian Look/Global Look Press

Российские активы, которые могут быть изъяты по делу ЮКОСа, скорее всего, направят на помощь Украине, предположил в разговоре с NEWS.ru адвокат Александр Зорин. По его мнению, для этого истцы могу создать специальный фонд. Кроме того, он допустил, что вынесенное в суде Амстердама решение полностью политизированное.

Поскольку сами истцы не связаны с государством, они могут на основании судебного решения пожертвовать, подарить средства в пользу, например, какого-нибудь нового фонда помощи Украине, который создаёт Евросоюз, или отдельного своего некоммерческого фонда. Мы знаем, что у нас заморожено $300 млрд в определённых инструментах. Их через такую схему могут передать Украине, — заявил адвокат Зорин

По его словам, решение суда, которое вынесли иностранные арбитры, полностью политизировано. Он напомнил, что истцы руководствовались тем, что Москва незаконно ввела налоги. Однако российская сторона действовала, ссылаясь на Конституцию, согласно которой все лица обязаны их выплачивать, добавил Зорин.

Но давайте быть реалистами и учитывать условия СВО. Решение суда, которые выносили иностранные арбитры, было полностью политизированным. Даже звучали заявления о том, что Москва ввела налоги с целью обанкротить ЮКОС. Но оно абсолютно неконституционное с точки зрения нашей Конституции решение. Ведь правительства вправе вводить законно обоснованные налоги, а все лица обязаны их выплачивать. Это законное действие правительства, — объяснил адвокат Зорин.

Ранее Апелляционный суд Амстердама вынес решение в пользу бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа в споре с Российской Федерацией. Суд посчитал, что довод России о предполагаемом мошенничестве экс-акционеров во время арбитражного разбирательства в Постоянной палате третейского суда в Гааге не способен отменить решения, которым палата присудила бывшим акционерам $50 млрд компенсации, следует из опубликованного решения суда.

В ноябре прошлого года американский окружной суд по округу Колумбия согласился рассмотреть по существу иск ЮКОСа о $50 млрд, отказавшись признавать право РФ на суверенный иммунитет в США, защищающий ее от претензий бывших акционеров ликвидированной нефтяной компании. Инстанция вынесла постановление об отклонении ходатайства РФ, поданного в 2015 году.