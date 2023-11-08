Юрист раскрыл, как РФ может привлечь судью МУС к ответственности Юрист Капустин: Москва должна направить запросы о выдаче судьи МУС Годинеса

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Серхио Годинес

Москва должна направить запросы о передаче судьи Международного уголовного суда Серхио Годинеса для разбирательств, чтобы привлечь его к ответственности, заявил NEWS.ru президент Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин. По его словам, в мировой практике уже сложился традиционный порядок процедур по реализации подобных разыскных мероприятий.

Постольку речь идет о гражданине иностранного государства и сотруднике международной организации, должны быть направлены запросы в государственные правоохранительные органы по месту его жительства. Либо их направят в государство, где находится учреждение, в котором он работает, — пояснил Капустин.

Юрист-международник предположил, что объявление Годинеса в международный розыск является превентивным шагом. Он отметил, что на практике будет сложно добиться депортации нарушителя в Россию для привлечения его к ответственности, так как для таких процедур необходимо наличие двусторонних или многосторонних соглашений с соседствующими государствами.

Также важно учитывать позиции стран относительно соблюдения иммунитетов должностных лиц МУС. Если государство является участником этой организации, то вряд ли будет отвечать на подобные запросы, так как есть правила конвенции, которую они подписывают перед вступлением в организацию, — резюмировал Капустин.

Ранее МВД России объявило в розыск судью Международного уголовного суда Серхио Годинеса. Он является одним из трех судей организации, причастных к выдаче ордера на арест российского президента Владимира Путина.