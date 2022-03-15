Юрист призвал Украину вывезти греческого консула из Мариуполя

Власти Украины должны вывезти греческого консула Манолиса Андрукалиса и сотрудников ОБСЕ из Мариуполя через гуманитарные коридоры, заявил юрист, доцент МГИМО МИД РФ Николай Топорнин «ПолитРоссии». Он объяснил, что дипломаты находятся под защитой венских конвенций.

Конечно, у дипломатов должна быть защита. Это дипломатическая и консульская венские конвенции, по которым у дипломатов имеется особый статус. И власти должны в любом случае соблюдать его. На Украине же эти конвенции, очевидно, нарушаются. Конечно, сложно сказать, что вообще можно соблюдать в рамках той ситуации, которая сложилась сейчас в Мариуполе, но тем не менее, — сказал Топорнин.

Он добавил, что всё это сложная ситуация, из которой нет простого выхода. По словам Топорнина, единственная возможность вывезти людей — это гуманитарные коридоры.

Ранее Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) приняла решение об окончательном уходе с Украины. На официальном сайте ОБСЕ уточнили, что процесс эвакуации всех международных членов миссии почти завершён, 7 марта. По официальным данным, на тот момент происходило перемещение местных членов миссии, которые находились в Краматорске и Северодонецке.