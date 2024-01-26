Юрист объяснил, в каком случае накажут сбивших российский самолет Ил-76 Юрист Домрин: сбивших Ил-76 преступников накажут лишь на территории России

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Дмитрий Полянский

Виновные в крушении российского самолета Ил-76 вряд ли будут наказаны, рассказал NEWS.ru доктор юридических наук Александр Домрин. Так он прокомментировал заявление первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского о том, что всех виновных в катастрофе привлекут к ответственности. По словам юриста, для этого преступников необходимо доставить в Россию.

Никаким образом виновные, даже когда они будут определены, найдены и наказаны не будут, ведь для этого нужно, чтобы они оказались на территории Российской Федерации. Каким образом они должны там оказаться? Это маловероятно, — заявил Домрин.

Юрист усомнился в том, что Международный уголовный суд выдаст ордер на арест президента Украины Владимира Зеленского после крушения Ил-76.

Крайне сомнительно, что МУС выдаст ордер на арест Зеленского. Кроме того, сама Украина подписала, но не ратифицировала Римский статут (документ, на основании которого учрежден МУС. — NEWS.ru). Происходит политизация судебных процессов, например, в США, где бывшему президенту Дональду Трампу могут впаять до 700 лет тюремного заключения. Эта политизация касается и международных процессов, поэтому Международный уголовный суд вряд ли примет такое решение против Украины, — сказал Домрин.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США и Германия окажутся соучастниками катастрофы с Ил-76 Министерства обороны РФ, если выяснится, что самолет был поражен из их оружия. Дипломат призвал государства — члены Совета Безопасности ООН осудить катастрофу в Белгородской области.