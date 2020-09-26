Юрист не исключил арест обвиняемого Пулатова по делу MH17 в Нидерландах

https://static.news.ru/photo/a1981916-0199-11eb-a758-fa163e074e61_660.jpg Последствия крушения авиалайнера Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines в Донецкой области Фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полиция Нидерландов может получить санкции на арест россиянина Олега Пулатова, который проходит обвиняемым по делу о крушении рейса MH17 на Донбассе. Это может произойти, если мужчина будет лично присутствовать на суде по авиакатастрофе. Об этом заявил старший научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Александр Трефилов.

Если он туда прибудет, гипотетически возможно, что будет выдана санкция на его арест. То есть никаким иммунитетом он не обладает, — заявил Трефилов в беседе с РИА Новости.

По его словам, нет никаких гарантий, что у силовиков в Нидерландах не будет претензий к Пулатову.

Эксперт напомнил, что существует так называемая гарантия безопасности, когда какое-либо лицо приглашают из-за границы для участия в судебном процессе, а запрашиваемое государство издаёт специальный приказ. По нему это лицо нельзя задержать, пока оно участвует в разбирательствах.

Лайнер Boeing 777 (рейс MH17) «Малайзийских авиалиний», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на территории Донецкой области Украины.

Международная следственная группа утверждает, что лайнер был сбит ракетой, привезённой из России на Украину. Обвиняемыми по делу проходят три гражданина России: экс-командующий ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко. Пулатов является единственным обвиняемым, адвокаты которого присутствуют на процессе. Он опровергает свою причастность к крушению лайнера.

NEWS.ru писал, что Пулатов намерен выступить в суде с обращением. Об этом заявила его адвокат Сабина Тен Дуссхате.