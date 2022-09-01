Названы последствия отмены упрощенного визового режима с Россией для ЕС Юрист Лабин: за визовыми ограничениями со стороны ЕС обязательно последует ответ России

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На неофициальной встрече в Праге министры иностранных дел ЕС не сумели согласовать механизм по запрету выдачи виз россиянам, сообщили «Народные Новости». Однако нельзя исключать возможности введения визовых запретов в будущем, считает доктор юридических наук Дмитрий Лабин. По его словам, за ограничениями со стороны Евросоюза обязательно последует ответ со стороны России.

На мой взгляд, данный шаг получит симметричный, а может быть и ассиметричный ответ. Международная практика рассматривает любые международные отношения на основе взаимной выгоды. Если кто-либо из партнеров — государство, — предпринимает шаги, направленные на ущемление прав другой стороны, международное право предусматривает основания для ответных мер, — рассказал профессор.

Лабин напомнил, что Россия и страны Евросоюза связаны международными соглашениями об упрощенном порядке выдачи виз. Введение ограничений на выдачу виз гражданам РФ будет воспринято как нарушение обязательств ЕС.

В Кремле назвали решение ЕС прекратить выдавать россиянам визы в упрощенном порядке очередным нелепым шагом из серии продолжающегося абсурда. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это плохо для россиян, потому что они будут получать визы дольше, чем раньше, это будет сделать сложнее. Отвечая на вопрос, может ли последовать симметричный ответ со стороны РФ, Песков отметил, что Москва «идет уверенно по тому пути, который наилучшим образом соответствует ее интересам».