Юрист допустил обмен претензий ЮКОСа к России на политические уступки Адвокат Зорин: Запад может обменять свои претензии к России на политзаключенных

Фото: АГН «Москва»

Владимир Кара-Мурза

Истцы по делу ЮКОСа и их западные партнеры могут пойти на обмен финансовых претензий к России на политические уступки, высказал мнение в беседе с NEWS.ru адвокат Александр Зорин. По его словам, к примеру, возможен обмен россиян, осужденных за совершение различных преступлений, например, Алексея Пичугина, Ильи Яшина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Владимира Кара-Мурзы (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Он также допустил, что изъятые у России средства направят на помощь Украине.

Этот вопрос находится в компетенции специальных служб. Предполагаю, что такая схема вполне возможна, как и передача активов какому-то специальному фонду. Произойдет обмен этих политических заключенных. Такая схема теоретически возможна, — предположил Зорин.

Он также заявил, что истцы по делу ЮКОСа не связаны с государством. Зорин высказал мнение, что на основании судебного решения они могут пожертвовать средства в какой-нибудь фонд помощи Украине, который создает Евросоюз, или в отдельный некоммерческий фонд.

Мы знаем, что у нас заморожено $300 млрд в определенных инструментах. Через такую схему их могут передать Украине, — предположи адвокат.

В 2014 году международный третейский суд в Гааге после десяти лет разбирательств присудил бывшим контролирующим акционерам ЮКОСа — базирующимся на Кипре компаниям Hulley Enterprises и Veteran Petroleum, а также размещенной на острове Мэн Yukos Universal — компенсацию в размере $50 млрд за «экспроприацию» компании. Россия отказалась ее платить, мотивировав это решение отсутствием ратификации Договора к Энергетической хартии (ДЭХ), ставшего основанием для бывших акционеров инициировать арбитраж.

Ранее Апелляционный суд Амстердама вынес решение в пользу бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа в споре с Российской Федерацией. Суд посчитал, что довод России о предполагаемом мошенничестве экс-акционеров во время арбитражного разбирательства в Постоянной палате третейского суда в Гааге не способен отменить решения, которым палата присудила бывшим акционерам $50 млрд компенсации, следует из опубликованного решения суда.

В ноябре прошлого года американский окружной суд по округу Колумбия согласился рассмотреть по существу иск ЮКОСа о $50 млрд, отказавшись признавать право РФ на суверенный иммунитет в США, защищающий ее от претензий бывших акционеров ликвидированной нефтяной компании. Инстанция вынесла постановление об отклонении ходатайства РФ, поданного в 2015 году.