Юрий Назаров и Александр Лукашенко Юрий Назаров и Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Юрия Назарова заместителем премьер-министра страны. Он подчеркнул, что вице-премьер будет курировать «ключевое и важнейшее для страны направление» — нефтехимический комплекс.

Я бы просил, чтобы вы включились в работу и обеспечили этот участок, — цитирует БелТА белорусского лидера.

До своего назначения заместителем премьера Назаров был председателем концерна «Беллесбумпром».

Ранее NEWS.ru писал, что Москва продлила соглашение с Минском о ценах на газ, оно будет действовать до конца 2020 года.

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