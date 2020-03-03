https://static.news.ru/photo/8ccef968-5d2b-11ea-8a1d-fa163e074e61_660.jpg Юрий Назаров и Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Юрия Назарова заместителем премьер-министра страны. Он подчеркнул, что вице-премьер будет курировать «ключевое и важнейшее для страны направление» — нефтехимический комплекс.

Я бы просил, чтобы вы включились в работу и обеспечили этот участок, — цитирует БелТА белорусского лидера.

До своего назначения заместителем премьера Назаров был председателем концерна «Беллесбумпром».

Ранее NEWS.ru писал, что Москва продлила соглашение с Минском о ценах на газ, оно будет действовать до конца 2020 года.