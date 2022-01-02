ЮНИСЕФ призвали отреагировать на внесение детей в базу «Миротворца»

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва потребует от ЮНИСЕФ принять меры из-за внесения личных данных детей в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец». Всё «преступление» подростков состоит в том, что родители оказались жителями Донбасса, отметил дипломат в Telegram.

«Миротворец» ранее включил в список лиц, якобы представляющих угрозу нацбезопасности Украины, 13-летнюю писательницу Фаину Савенкову из Луганска. Девочка записала видеообращение к членам СБ ООН, в котором призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют право на детство и мирную жизнь.

Полянский указал , что Савенкова не единственный ребёнок из Донбасса в базе данных «Миротворца» — на сайт попал её ровесник, родители которого переехали в регион.

Собственно, в этом, судя по записи на сайте, и состоит его преступление. Таким образом, наши майданутые соседи продолжают воевать с детьми и угрожать их жизни и здоровью и делают это открыто и безнаказанно, не опасаясь ни внутреннего, ни международного осуждения, — подчеркнул Полянский.

Он добавил, что Россия будет настаивать на конкретных шагах организации, чтобы происходящее получило оценку «с точки зрения международных обязательств Украины».

Ранее стало известно, что видеообращение 13-летней девочки из Луганска, чьи личные данные были опубликованы на украинском сайте «Миротворец», выслушали члены Совбеза ООН на неформальном заседании. Встреча была организована по инициативе РФ. Ролик Фаины Савенковой длился три минуты. В нём девочка рассказала о травле её семьи руководством «Миротворца» и некоторыми украинскими СМИ.