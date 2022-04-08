«Юнион»: серийный номер указал на принадлежность ВСУ ракеты из Краматорска

Донецкий телеканал «Юнион» заявил, что, судя по фотографиям из Краматорска, ракета «Точки-У», атаковавшая вокзал города, была украинской. Снимки боеприпаса сделали западные журналисты с разрешения Киева, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает , что к подобному выводу пришли и ряд Telegram-каналов, которые специализируются на военной тематике.

В Сети появился серийный номер ракеты Точка-У, упавшей накануне на вокзал в Краматорске. Ракета 9М79-1, серийный номер Ш91579. Ранее украинские боевики использовали ракеты из той же серии, — подчеркнули в «Юнион».

По данным телеканала, ракеты этой же серии применялись ВСУ с 2015 года в других городах Донецкой области.

Ранее стало известно, что ракетный удар по Краматорску нанесла та же бригада ВСУ, что в марте обстреляла Донецк. Об этом заявил представитель Нармилиции ДНР Эдуард Басурин. Он подчеркнул, что ракет «Точки-У», которой был нанесён удар по вокзалу Краматорска, нет на вооружении ни у ополченцев ДНР и ЛНР, ни у российской армии.